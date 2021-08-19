موقع تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية 2021-2022 التعليم العالي فتح admhec.gov.jo

موقع تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية 2021-2022، تزايد البحث عنه عبر مؤشر البحث جوجل مع بدء التسجيل، الذي حددت موعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، حيث بدأ الموعد الرسمي لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية من اليوم الخميس الموافق 19/8/2021، ويستمر حتي نهاية يوم السبت الموافق 28/8/2021 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، فقد قامت الوزارة بعمل تعديلات على آلية شراء الطلب إلكترونياً، ضمن التحديثات التي قامت بها وحدة تنسيق القبول الموحد، لضمان سرعة الاستفادة من خدمات الوحدة وعدم الوقوع في مشاكل إلكترونية مثل تأخر وصول الرسائل النصية على الهاتف المحمول، والتي تتضمن الرقم الذي يقوم الطالب بتسجيله في الطلب على الوحدة، لذلك سوف نوضح لكم النظام الجديد الذي تم اعتماده لخطوات التسجيل الإلكتروني وشراء طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية.

الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد “admhec.gov.jo“.

مطالعة التخصصات المتاحة.

تسجيل بيانات الطالب.

اتباع الخطوات المحددة لشراء طلب الالتحاق.

رابط تسجيل طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية 2021-2022

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

حددت وزارة التعليم العالي الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

لتسجيل طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية للعام الدراسي 2021-2022.

بعد أن تم الإعلان رسمياً عن نتائج توجيهي الأردن لهذا العام.

والتي جاءت نسبة النجاح أعلى من الأعوام الماضية، بالإضافة لكون هذه الدورة أكبر من حيث عدد الطلاب والتي وصل العدد فيها إلي 207 ألف، وقد حرصت وزارة التعليم العالي على تحديد موعد التسجيل للجامعات الأردنية بمدة 10 أيام متتالية كما ذكرنا سابقاً، وعقب انتهاء التسجيل تبدأ مرحلة أخري وهي فحص الطلبات وإعلان النتيجة التي من المتوقع أن تكون أواخر شهر أيلول القادم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

من أهم الوزارات بالحكومة الأردنية وهي تهتم بمرحلة التعليم الجامعي، حيث تحرص على توفير أفضل الوسائل الإلكترونية لتقديم خدماتها دون الحاجة للذهاب لمقرات الجامعات، في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا الذي تسبب في زيادة الإصابات والوفيات حول العالم، لهذا أطلقت الوزارة موقع وحدة تنسيق القبول الموحد للتقديم على الجامعات الأردنية، مع متابعة مستمرة لعمل الوحدة ورفع كفاءتها.