“fast link” رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن التعليم العالي القبول سينخفض 4/3 علامات

رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد تم فتحه اليوم الخميس الموافق 2021/08/19، بعد أن قامت وزارة التعليم العالي بتحديثه أمام الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة 2021 للتسجيل للرغبات في الالتحاق بالجامعات الحكومية الأردنية، وأعلنت الوزارة أن نظام وألية التسجيل هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، بحيث أنه يمكن للطالب التسجيل على الموقع ثم بعد ذالك يتم سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل، وهذا عكس الذي كان يحدث في السنوات السابقة التي كانت تشترط تسديد قيمة التسجيل قبل البدا في عملية التسجيل على الموقع، وكان على الطالب الانتظار حتى تصله راسله sms عبر الجوال للتسجيل مما كان يسبب العديد من المشاكل التقنية.

رابط موقع تنسيق القبول الموحد الأردني

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردني السيد مهند الخطيب، أن الموقع تم تجهيزه تحديثه ليستقبل الطلاب الراغبين في التسجيل للجامعات، وأشار إلي أن الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بمعدل 65% فأكثر يمكنهم الدخول على الموقع، والتسجيل للرغبات الالتحاق بالجامعات الأردنية للعام الدراسي القادم 2022/2021 بسهولة عن طريق الإنترنت.

ألية التسجيل عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد

الدخول على الرابط الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. الضغط على التخصصات الجامعية. الإطلاع بدقة على التخصصات المتاحة والحدود الدنيا للالتحاق بها. تسجيل الرغبات بالترتيب بحسب المعدل الحاصل عليه الطالب. قراءا الضوابط والشروط العامة على الموقع بدقة والموافقة عليها. الضغط على تأكيد التسجيل ليتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

موعد بداية التسجيل للطلاب الأردنيين وغير الأردنيين

يبدأ الموقع في أستقبال طلبات الطلاب الأردنيين الناجحين في الثانوية العامة، صباح غداً الخميس 2021/08/19 الموافق 11 من شهر محرم 1443 هجري، أما الطلاب أبناء ألأردنيات المتزوجين من أجانب، فسوف يتم تحديد موعد لهم عقب إعلان نتائج القبول للطلاب الأردنيين فيما بعد.

مؤشرات القبول في الجامعات الأردنية 2022

أعلن مهند الخطيب أن معدلات القبول في الجامعات الأردنية هذا العام سيشهد أنخفاض في الدرجات بمقدار يتراوح بين 4/3 علامات، بعد أن تراجعت معدلات النجاح هذا العام، وقال الخطيب أن معدلات هذا العام طبيعية وقال أن السياسة العامة للقبول تم أقرارها من مجلس التعليم العالي.

قيمة رسوم التسجيل وطرق الدفع الإلكتروني للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قيمة التسجيل للطلاب الأردنيين مبلغ 15 دينار أردني، يتم دفعهم إلكترونياً ووفرت الوزارة أكثر من منفذ للدفع وهي كما يلي.