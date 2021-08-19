الأمم المتحدة تحتفل بـ اليوم العالمى للعمل الإنسانى

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمى للعمل الإنسانى، هو يوم مخصص للاعتراف بمجهودات العاملين فى المجال الإنسانى وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية.





وحددت الأمم المتحدة هذا اليوم 19 أغسطس من كل عام، لـ الاحتفال بـ العمل الإنسانى، حيث يصادف اليوم الذى قتل فى الممثل الخاص للأمين العام فى العراق سيرجيو فييرا دى ميلو، و21 من زملائه فى تفجير مبنى الأمم المتحدة فى بغداد. اليوم العالمى للعمل الإنسانى من جانبها، تحتفل الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بـ اليوم العالمى للعمل الإنسانى تحت شعار "السباق من أجل الإنسانية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتمحور احتفال هذا العام حول أزمة التغير المناخى وتأثيرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها،

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