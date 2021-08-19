كورونا فى البرازيل .. 41.714 إصابة جديدة و1.064 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 20 مليونًا و457 ألفًا و897 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 571 ألفًا و662 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.