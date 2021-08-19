بعد تأهله لـ"مستر أولمبيا" 2021.. بطل مصري على خطى بيغ رامي

لحظات سعيدة يعيشها أحمد الورداني لاعب كمال الأجسام المصري بعدما تأهل بشكل رسمي إلى منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021"، بفضل حصوله على المركز الأول ببطولة "تكساس برو" لكمال الأجسام التي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

وحصد أحمد الورداني المركز الأول في البطولة التي ضمت 14 لاعبا متنافسا.

وفتح هذا الفوز أمام الورداني الطريق للتأهل إلى بطولة "مستر أوليمبيا 2021"، التي تعد أكبر حدث رياضي للعبة على أمل تكرار إنجاز العام الماضي المسجل باسم مواطنه رامي السبيعي "بطل مستر أولمبيا 2020".

ويقول الورداني في حديث خاص لـ "دوت الخليج": "مشاركتي في بطولة "تكساس برو" كانت المرة العاشرة لي في بطولات المحترفين لكمال الأجسام، فزت من قبل ببطولة العالم للهواة وحصدت المركز الأول".

وتابع: "انتقلت بعدها للمشاركة في بطولات المحترفين وجميع المراكز تتراوح من بين الرابع والثالث والثاني، لحين مشاركتي في آخر ثلاثة بطولات فحصلت على المركز الثاني في بطولة "شيكاغو برو" وبعدها بأسبوعين خضت بطولة "تامبا برو" وفزت بالمركز الثاني إلى أن فزت بالمركز الأول في بطولة "تكساس برو" وتأهلت إلى منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021" مع أنني كنت متأهلا من قبلها بالنقاط و لكني أردت التأهل أيضا بالفوز".

بدايات مبشرة

وعن بداياته في بطولة كمال الأجسام، يوضح أحمد الورداني: "بداياتي مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000، وشاركت في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصلت على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات، وشاركت في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام وحصلت على المركز الأول".

ويتابع الورداني: "كانت أول بطولة عالم لي في عام 2010، و حصلت على المركز الأول و كررت هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصدت المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقلت لبطولات المحترفين".

ويكشف البطل المصري عن مثله الأعلى في رياضة كمال الأجسام معلقا: "مثلي الأعلى في الأبطال أرى أن كل بطل ناجح هو مثل أعلى لي، أعشق النجاح وأحب أن أكون ناجح ودائما أصاحب الأبطال الناجحين، و عن مثلي الأعلى في رياضة المحترفين فيعجبني اللاعب "شون راي" فهو من أجمل الأجسام في هذه الرياضة و دائما النقاد الرياضيين ما يشبهونني به و يقولون أنني "شون راي الجديد".

دور العائلة

ويوضح البطل المصري المتأهل لبطولة "مستر أولمبيا 2021" دور العائلة في حياته، قائلا: "الفضل الأول يعود إلى والدتي "رحمها الله" هي من ساعدتني ودعمتني منذ بداياتي لحين تمكنت من الوقوف على قدمي و أعمل، أيضا كابتن نبيل رمضان له كبير في مسيرتي وأكن بالفضل للرعاة وكذلك أصدقائي وكل فرد دعمني حتى و لو بكلمة طيبة فأنا ممتن له و يعد جزء من النجاح".

ويردف الورداني: "دور العائلة مهم جدا في حياتي لأنهم على وجه التحديد الأكثر تأثيرا في حياتي و تحملونني كثيرا لا سيما في فترات التحضير للمشاركة في البطولات، لأني أغيب عنهم فترات طويلة و دائما يكون لي نظام غذائي مخصص لذا أريد أن أشكركم وأشكر زوجتي لأنها وقفت بجانبي كثيرا".

تأثير إنجاز "بيج رامي"

وعن تأثير فوز رامي السبيعي ببطولة مستر أولمبيا الموسم الماضي يعلق البطل المصري: " فوز البطل المصري رامي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة لي، كنت موجودا في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لي ولكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض".

ويكمل: "فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدينا أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح وأتمنى لهم التوفيق. لدينا 4 أبطال مصريين في مستر أولمبيا".



مرحلة الإعداد

ويختتم البطل المصري أحمد الورداني حديثه موضحا استعداداته للمشاركة في" بطولة مستر أولمبيا 2021": " يتبقى ثمانية أسابيع على انطلاق بطولة مستر أولمبيا، هم لا يكفوا للإعداد و لكنني أحضر نفسي لتلك البطولة منذ 6 أشهر و سأكمل التجهيز و أتمنى أن أكون عند حسن الظن وأصبح من الثلاثة الأوائل في أول مشاركاتي في هذه البطولة وأنا أول مصري يشارك في "Top Twelve" بالجنسية المصرية".