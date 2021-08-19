تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الأردنية موقع وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد www.admhec.gov.jo عن بدأ تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد 2021-2032، وآلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية للمحتاجين من أصحاب الظروف الخاصة كما أعلنت وحدة تنسيق القبول المجد أيضا عن نهاية غلق باب التقديم للالتحاق بالجامعات الرسمية، وكذلك قيمة رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعة وكذلك منافذ وألية تحصيل تلك الرسوم، ومع أهمية تلك الموضوعات للطلاب والطالبات الناجحين والحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة “التوجيهي” فكان لِزاما علينا إعداد تقرير مُفصل نشرح من خلاله مواعيد التقديم للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، وكذلك رابط دخول موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، والتفاصيل التي تعلنها وحدة تنسيق القبول الموحد لتسهيل عملية التقديم والتسجيل ودفع الرسوم.

تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الأردنية على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد

بدأ تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية بدأت من صباح يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

تنتهي فترة تقديم طلبات الالتحاق يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وذلل في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً.

يكون التقديم من خلال رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد www.admhec.gov.jo للالتحاق بالجامعات الرسمية الأردنية.

للالتحاق بالجامعات الرسمية الأردنية. معدلات تقديم طلب الالتحاق، يمكن التقديم للطلاب والطالبات الحاصلين على معدل 65% فأعلى.

دفع رسوم تقديم طلب الالتحاق تبلغ 15 دينار لمن أتم عملية التقديم والتسجيل على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

آلية الدفع الإلكتروني من خلال “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

موعد بدأ ونهاية التقديم على وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسميةآلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية لأصحاب الظروف الخاصة

مكاتب البريد الأردني.

الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت.

فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها.

محلات الصرافة المعتمدة.

كيف تختار تخصصك على رابط تقديم وحدة تنسيق لقبول الموحدطرق دفع رسوم التقديم على وحدة تنسيق القبول الموحدتعديل طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية على موقع تنسيق القبول الموحد

أتاح موقع تنسيق القبول الموحد إمكانية تعديل طلب التقديم، حيث يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديلات في طلبات الالتحاق وذلك للخيارات التي قاموا بتحزينها سابقاً، يمكنهم تعديل تلك الخيارات بكل سهولة ويُسر من خلال الدخول على رابط موقع تنسيق القبول الموحد، والقيام بالتعديلات التي يرغبون بها، على أن يتم ذلك خلال الفترة المتاحة للتسجيل والتي تنتهي مساء يوم السبت 28 أغسطس 2021.