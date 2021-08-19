طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري مجاني للسعوديين والمقيمين

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري أون لاين عبر الانترنت، تعد إحدى الأمور التي تهم المواطنين والوافدين بالمملكة للاستفادة من الخدمات العديدة الإلكترونية المتاحة، حيث يساعد فتح الحساب العميل في الحصول على بطاقات ائتمانية واستخدام بطاقات الصراف الآلي في السحب أو الإيداع بكل سهولة مع الخدمات الأخرى التي منها تحويل الأموال سواء المحلية أو الدولية بما أنك أصبح عميل في البنك الأهلي التجاري، هذا بالإضافة إلى إمكانية طلب التمويل بأنواعه سواء شخصي أو سيارة أو عقاري..وغيرهم المزيد من الخدمات المتنوعة خاصة بعدما تم دمج شركة سامبا معه وأصبح اسمه البنك الأهلي السعودي SNB علامة مسجلة، وهو من أكبر البنوك المحلية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي.

خدمات البنك الأهلي التجاري

يوفر الأهلي خدمات تمويلية منها قرض بدون كفيل بأسهل الشروط والمتطلبات يشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء، كما يتضمن القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين أيضاً، فضلاً عن العروض على القروض المستمرة كل وقت والتالي منها ينتظره العملاء لأنه يتيح خصائص ومميزات كثيرة منها تمويل بدون رسوم شامل جميع القطاعات، وإمكانية استرداد المدفوعات الحكومية كل هذا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي السعودي على الانترنت.

لابد أن يكون للشخص ملف شخصي مسجل في بوابة أبشر الإلكترونية.

بطاقة هوية وطنية أو هوية مقيم سارية المفعول.

شروط فتح حساب جاري في بنك الأهليطريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري أون لاين عبر الانترنت

أولاً: لا يطلب البنك رسوم لفتح حساب جاري لديه، كما انه يتيح لك الإطلاع على العقد الخاص بفتح الحساب والبنود المنصوصة بكل شفافية من خلال الموقع لكي تكون مطمئن، وتتمكن من معرفة المميزات التي تستفيد منها عند قيامك بفتح الحساب أيضاً، وهذا يتم بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-