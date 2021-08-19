رابط دخول حسابي بنك التسليف 1443 والاستعلام عن عدد الأقساط المتبقية

رابط دخول حسابي بنك التسليف 1443 يُعد من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي تُقدمها المملكة العربية السُّعُودية إلى أبنائها من المواطنين، نظرًا إلى حاجة عدد كبير من المواطنين إلى الحصول على خِدْمَات بنك التسليف تم توفير خدمة (حسابي) المميزة التي يثمكن لأي عميل من عملاء البنك من خلالها الولوج إلى حساب خاص عبر البنك والاطّلاع على جميع المعلومات والبيانات وكذلك الحصول على أي استفسارات حول القروض والسداد.

قروض بنك التسليف السعودي

إن بنك التسليف السعودي هو بنك التنمية والادخار الذي يهتم بتقديم حلول بنكية ومصرفية مفيدة ومميزة إلى جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاقتراض عبر البنك خصوصًا أن البنك يقوم بـِ إقراض العميل وتوزيع قيمة القرض على مجموعة من الأقساط قد تصل إلى السداد على مدار خمس سنوات كاملة دون فرض أي فوائد على المقترض، ومن أهم فات القروض المقدمة عبر البنك، ما يلي:

قرض الأسرة.

قرض الزواج.

قرض الترميم.

قرض العمل الحر والمشروعات الصغيرة.

قروض الأرامل والمطلقات.

قرض أهل، وكنف.

تمويل الأسر المنتجة.

تمويل السيارات.

منتجات زود الادخارية.

رابط دخول حسابي بنك التسليف 1443

يُمكن الولوج إلى حساب المستخدم بنك التسليف من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

الذَِهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ رابط بنك التسليف السعودي

النقر على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة أعلى يسار الصفحة والموضحة في الصورة التالية:

سوف يتم هنا الانتقال إلى صفحة الدخول عبر (بوابة النفاذ الوطني الموحد): وهي

https://len.sdb.gov.sa/Guest/Login.aspx

https://len.sdb.gov.sa/Guest/Login.aspx بعد إتمام عملية تسجيل الدخول ، سوف تظهر للمستخدم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات البنكية التي قد حصل عليها من البنك من مثل القروض مستحقة السداد ن الأقساط المتبقية لكل قرض ، موعد انتهاء الأقساط ، وغيرهم من المعلومات الأخرى والتفاصيل والبيانات والمهمة.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف 1443

من أهم الشروط التي قد وضعها بنك التسليف والادخار السعودي التي تعتبر شروط إلزامية من أجل الموافقة على منح القرض إلى أي مواطن أو مواطنة ، ما يلي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على قرض بين (25) إلى (55) عام.

لا بُد أن يكون المتقدم بطلب الحصول على القرض سعودي الجنسية.

فيما يخص تمويل المشروعات ، لا بُد من التفرغ للعمل.

تقديم ما يُثبت قيمة الدخل الشهري الخاصة بالأسرة أو طالب القرض.

من ضمن شروط قرض الأسرة 1443 توضيح عدد أفراد الأسرة عند التقدم بطلب الحصول على قرض الأسرة ، وتوضيح الحالة الاجتماعية للأبناء وهل يعملون في وظائف خاصة أو عامة أم لا.

تم رفع قيمة الحد الأدنى لـ الراتب الشهري لتكون 2000 ريال سعودي ولقد أعلن بنك التسليف مع مطلع العام الجاري رفع نصيب الفرد في قرض الأسرة إلى 3000 ريال سعودي

لا بد من توفر كفيل سعودي الجنسية على رأس أحد الوظائف الحكومية وغير ضامن لمواطن آخر في قرض آخر.

في حالة الحصول على قرض سبق ؛ لا بُد من إثبات الالتزام والانتظام في سداد الأقساط الشهرية.

ملء الاستمارة الخاصة بالحصول على القرض وطباعتها وتقديمها مع الأوراق والمستندات.

الاستعلام عن الأقساط المتبقية والمدفوعة بنك التسليف برقم الهوية

يُمكن الاستعلام عن حالة القرض الذي قد حصل عليه المواطن عبر بنك التسليف سواء الأقساط المتبقية أو التي تم دفعها من خلال اتباع الخطوات التالية: