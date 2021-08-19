تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الجامعات المختلفة

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 ، ظهرت أمس نتائج الثانوية العامة للطلبة والطالبات بعد أيام من القلق والتوتر منذ أن انتهت الامتحانات لنهاية العام، ويترقب الجميع في تلك اللحظات معرفة مؤشرات الالتحاق بالجامعات الحكومية للمرحلة الأولى سواء في كليات القمة أو غيرها، والتي تبدأ مباشرة يوم السبت القادم الموافق 28/8/2021، بعد أن اجتاز الطلاب اختبارات نهاية العام وحصلوا على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بتلك المرحلة وفق الحد الأدنى للقبول بالجامعات، وفي المقابل يترقب أصحاب المجاميع الأقل بفارغ الصبر معرفة الأماكن التي ستكون شاغرة بعد انتهاء المرحلة الأولى لضمان كلية مناسبة لهم.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021

أعلن وزير التعليم العالي أن المؤشرات الخاصة بالتنسيق لهذا العام سوف تكون أقل من العام الماضي، بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % حسب النتائج الظاهرة، حيث أنه سيكون التنسيق للمرحلة الأولى علمي علوم 88 %، وعلمي رياضة 80 %، وأدبي 65 % بأقل كثيرًا من العام الماضي، حيث أوضح طارق شوقي أن نسبة النجاح هذا العام أقل من العام الماضي، وأن النسبة في الشعبة العلمية أعلى من الشعبة الأدبية، وجاءت في العلمي 76 %، وفي الأدبي 70 %.

خطوات الدخول على التنسيق

يمكن لكافة الطلبة والطالبات من الناجحين بالثانوية العامة بمجموع يناسب الحد الأدنى للدخول في تنسيق المرحلة الأولى التقدم للتقديم في التنسيق الالكتروني، والذي يكون مجاميعه الأكثر أقل من 95 %، ويكون ذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع تنسيق الجامعات.

كتابة الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى عند فتحها يوم السبت القادم.

كتابة الرغبات التي يرغب بها الطالب أو الطالبة.

اختيار 75 رغبة لملئ الخانات الخاصة بالطلبة والطالبات ويجب ملئهم جميعًا.

حفظ الكليات التي تم اختيارها بالترتيب الذي يرغب به الطالب.

موعد تنسيق المرحلة الأولى

أوضح مكتب التنسيق الثانوية العامة، أنه سوف يتم تأجيل الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى إلى أن تظهر نتائج اختبارات القدرات للطلبة والطالبات، وليس بعد نتيجة الثانوية كما هو الحال في السنوات الماضية، على أن يتم تفعيل بوابة الحكومة المصرية لاستقبال رغبات الطلاب بعد إعلان النتائج مباشرة، لتأخذ المرحلة مدة خمسة أيام وبعدها يتم إعلان النتيجة لمعرفة النتائج الشاغرة للمرحلة الثانية والثالثة من الثانوية العامة.