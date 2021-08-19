74 قتيلا فى هجوم إرهابى شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء البوركينية، إن الهجوم الإرهابى وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية، وقتل فيه أيضًا، 3 من عناصر موالية للحكومة.

وأكدت مصادر أمنية فى بوركينا فاسو، مقتل ما لا يقل عن 85 مسلحًا فى الاشتباك بعد الهجوم.

جدير بالذكر، أن الهجمات الإرهابية التى تشنها الجماعات المسلحة فى منطقة الساحل غرب إفريقيا، اشتدت منذ مطلع العام الماضى، وخصوصا فى مالى، وبوركينا فاسو، والنيجر.

ونزح جراء الهجمات أكثر من 1.14 مليون شخص خلال فترة تزيد على عامين، فيما تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالى.