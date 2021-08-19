جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء البوركينية، إن الهجوم الإرهابى وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية، وقتل فيه أيضًا، 3 من عناصر موالية للحكومة.
وأكدت مصادر أمنية فى بوركينا فاسو، مقتل ما لا يقل عن 85 مسلحًا فى الاشتباك بعد الهجوم.
جدير بالذكر، أن الهجمات الإرهابية التى تشنها الجماعات المسلحة فى منطقة الساحل غرب إفريقيا، اشتدت منذ مطلع العام الماضى، وخصوصا فى مالى، وبوركينا فاسو، والنيجر.
ونزح جراء الهجمات أكثر من 1.14 مليون شخص خلال فترة تزيد على عامين، فيما تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 74 قتيلا فى هجوم إرهابى شمال بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.