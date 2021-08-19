بعد 5 أيام .. إخماد حريق التهم غابة شفشاون فى المغرب

جدة - نرمين السيد - وأكد رشيد العنزى، المدير الإقليمى لإدارة المياه والغابات فى شفشاون، السيطرة على آخر بؤرة للحريق، مشيرًا إلى أن النيران التهمت 1100 هكتار من الغابة تمثل الأعشاب الثانوية 60%.
وأثرت حركة الرياح على جهود مواجهة الحريق فى شفشاون منذ السبت الماضى، إضافة إلى موجة حر شديدة فاقت المعدلات المعتادة لدرجات الحرارة بما يتراوح بين 5 و12 درجة.
وحشدت السلطات المغربية ما يزيد على 520 عنصرا من إدارة المياه والغابات والحماية المدنية والدرك والجيش لإخماد الحريق، داعمة إياهم بـ 8 طائرات متخصصة فى هذا النوع من العمليات.
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