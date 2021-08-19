شد الجسم والقضاء علي الترهلات طبيعياً

مشكلة ترهل الجلد من العوائق التي تواجه الرجال والنساء، حيث يحدث الترهل نتيجة فقد نسبة كبيرة من الوزن بصورة سريعة، ولهذا نقدم لكم طريقة طبيعية وآمنة لشد الجلد المترهل وإخفاء عيوبه، فقد قدمنا لكم في مقال سابق وصفة طبيعية لشد الترهلات والعادات اللازم اتباعها للحصول علي بطن مشدودة وجذابة.

شد الجسم والقضاء علي الترهلات

من الزيوت الرائعة لشد البطن والحصول علي جسم مشدود خالي من الترهلات والسلوليت زيت الزيتون الطبيعي، حيث يمكن استخدامه كل ليلة بوضعه علي كف اليد وفرك به الجلد جيداً وستلاحظي نتيجة سريعة وقوية، يجب دهن الجلد بالزيت 3 مرات يومياً للحصول علي نتيجة أسرع ومرضية.

يجب اتباع تمارين لشد البطن والأرداف، وتناول الأطعمة الصحية والعادات الغذائية السليمة، الابتعاد كل البعد عن السكريات والمشروبات الغازية التي تعمل علي تمديد البطن، كما يجب الابتعاد عن الموالح التي تسبب احتباس الماء في البطن مما تسبب ظهور الكرش.

الشاي الأخضر من المشروبات الرائعة التي تعمل علي علاج وإزالة ترهلات الجسم والقضاء علي السللوليت، حيث يحتوى علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي التخلص من الخلايا الدهنية التي تسبب المشاكل، ولذلك يُفضل تناول 3 أكواب يومياً من الشاي الأخضر.

تناول الأطعمة الغنية بالماء كالخضار والفواكه، فأهم الأطعمة التي تحتوى علي الماء البطيخ، الأناناس، الشمام، الخوخ، وغيرها كثير من تلك الأطعمة، ويجب أيضاً تناول 2 ملعقة من بذر الكتاب أو شربه مع الماء، وذلك لأنه جيد جداً في تقليل السللوليت.

لإزالة منطقة السللوليت يجب دهن المنطقة يومياً بكريم الريتينول، فهو جيد جداً في إزالته نهائياً، كما يلزم تقليل كمية السكر والملح التي تتخذينهم يومياً، فالحد الزائد من تلك العنصرين يسبب ظهور السللوليت في الجسم.

خلطة طبيعية لشد البطن والأرداف والصدر

مكونات الخلطة:

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف ليمونه كبيرة

طريقة التحضير: