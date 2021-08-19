تنسيق الكليات 2021 تنسيق المرحلة الأولي للقبول في كليات الطب والهندسة

تنسيق الكليات 2021.. تنسيق المرحلة الأولي للقبول في الكليات 2021 , نقل عن بوابة الحكومة المصرية , تنسيق المرحلة الأولي , في يوم الثلاثاء الموافق يوم السابع عشر من أغسطس , والموافق يوم الثلاثاء , تسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب , بشأن التنسيق , والجدير بالذكر , أن الحد الأني للقبول في المرحلة الأولي هو تنسيق 88 في المائة , كما أن موقع التنسيق سوف يظل مفتوحا علي مدار أربعة وعشرون ساعة , وعلي مدار خمسة الأن , وبسبب التساؤلات الكثيرة علي محركات البحث , بشأن التنسيق , نقدم لكم المقال الأتي .. وتنسيق جميع الكليات , سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية , تابعوا معنا المقال الأتي . تنسيق الكليات 2021 تنسيق الكليات 2021 تنسيق كليات شعبة العلمي علوم , الأمر كلة يعتمد علي ترتيبك , تنسيق كليات علمي علوم : طب بشري اذا كان ترتيبك هو عشر ألاف

طب أسنان اذا كان ترتيبك هو 11500

صيدلة في حال كان ترتيبك هو 19000

علاج طبيعي اذا كان ترتيبك هو 22000

طب بيطري اذا كان ترتيبك هو 24000 تنسيق كليات علمي رياضة والتنسيق بالنسب هندسة وحاسبات ومعلومات اذا كان ترتيبك هو 20000 أما بالنسبة للترتيب في النسب علما بأن هذه النسب قد تزيد أو تقل تنسيق كليات الصيدلة يبدأ من 88% ويصل الي 90%

تنسيق كليات الصيدلة يبدأ من 90% ويصل الي 92%

ثم يأتي تنسيق كليات الطب البشري الذي يبدأ من 92% فيما فوق خطوات وطريقة تقديم التنسيق 2021 خطوات وطريقة تقديم التنسيق 2021 تنسيق تقديم المرحلة الأولي يبدأ يوم السبت , المرحلة الأولي المرحلة التي : تبدأ من 88 % لشعبة علمي علوم

و80 % لشعبة علمي رياضه

65% للشعبة الأدبية وتنسيق المرحلة الثانية يبدأ من أول سبتمبر , وتنسيق المرحلة الثانية هو الذي يبدأ من 70% لشعبة العلمي علوم

70 % لشعبة العلمي رياضه

60% للشعبة الأدبية أما المرحلة الثالثة تكون بعد ظهور نتائج الدور الثاني , فهي عبارة عن : قسم مكون من كل الطلاب الحاصلين علي أكثر من خمسون في المائة , والقسم الأخر هم الطلاب المؤجلين للدور الثاني وهكذا نكون قدمنا لكم أخبار التنسيق عام 2021 , وقد انتهي العام بحلوه ومرة , بالرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتكم , فانتم استطعتم أن تجتازوا هذا العام بخير , ولكم التحية وكل التقدير , وتسحقون الشكر والتكريم بجدارة الوسوم

تنسيق الكليات 2021.. تنسيق المرحلة الأولي للقبول في الكليات 2021 , نقل عن بوابة الحكومة المصرية , تنسيق المرحلة الأولي , في يوم الثلاثاء الموافق يوم السابع عشر من أغسطس , والموافق يوم الثلاثاء , تسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب , بشأن التنسيق , والجدير بالذكر , أن الحد الأني للقبول في المرحلة الأولي هو تنسيق 88 في المائة , كما أن موقع التنسيق سوف يظل مفتوحا علي مدار أربعة وعشرون ساعة , وعلي مدار خمسة الأن , وبسبب التساؤلات الكثيرة علي محركات البحث , بشأن التنسيق , نقدم لكم المقال الأتي .. وتنسيق جميع الكليات , سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية , تابعوا معنا المقال الأتي . تنسيق الكليات 2021 تنسيق الكليات 2021 تنسيق كليات شعبة العلمي علوم , الأمر كلة يعتمد علي ترتيبك , تنسيق كليات علمي علوم : طب بشري اذا كان ترتيبك هو عشر ألاف

طب أسنان اذا كان ترتيبك هو 11500

صيدلة في حال كان ترتيبك هو 19000

علاج طبيعي اذا كان ترتيبك هو 22000

طب بيطري اذا كان ترتيبك هو 24000 تنسيق كليات علمي رياضة والتنسيق بالنسب هندسة وحاسبات ومعلومات اذا كان ترتيبك هو 20000 أما بالنسبة للترتيب في النسب علما بأن هذه النسب قد تزيد أو تقل تنسيق كليات الصيدلة يبدأ من 88% ويصل الي 90%

تنسيق كليات الصيدلة يبدأ من 90% ويصل الي 92%

ثم يأتي تنسيق كليات الطب البشري الذي يبدأ من 92% فيما فوق خطوات وطريقة تقديم التنسيق 2021 خطوات وطريقة تقديم التنسيق 2021 تنسيق تقديم المرحلة الأولي يبدأ يوم السبت , المرحلة الأولي المرحلة التي : تبدأ من 88 % لشعبة علمي علوم

و80 % لشعبة علمي رياضه

65% للشعبة الأدبية وتنسيق المرحلة الثانية يبدأ من أول سبتمبر , وتنسيق المرحلة الثانية هو الذي يبدأ من 70% لشعبة العلمي علوم

70 % لشعبة العلمي رياضه

60% للشعبة الأدبية أما المرحلة الثالثة تكون بعد ظهور نتائج الدور الثاني , فهي عبارة عن : قسم مكون من كل الطلاب الحاصلين علي أكثر من خمسون في المائة , والقسم الأخر هم الطلاب المؤجلين للدور الثاني وهكذا نكون قدمنا لكم أخبار التنسيق عام 2021 , وقد انتهي العام بحلوه ومرة , بالرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتكم , فانتم استطعتم أن تجتازوا هذا العام بخير , ولكم التحية وكل التقدير , وتسحقون الشكر والتكريم بجدارة

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