بايدن يعلق على مشهد تشبث الأفغان بـ الطائرات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع قناة "ABC" الأمريكية، أن القوات الأمريكية كان بوسعها الخروج من أفغانستان بشكل أفضل دون اندلاع فوضى، مشيرًا إلى أنه لا يعرف كيف من الممكن أن يحدث ذلك.
وعلق بايدن على مشاهد تشبث الأفغان بالطائرات الأمريكية لدى مغادرتها مطار كابول، بعد سيطرة طالبان على البلاد، قائلًا: "فكرت أنه علينا أن نسيطر على هذا الأمر .. وكان علينا تفعيل العملية لتكون أسرع، والعمل بطريقة تسمح لنا بالسيطرة على هذا المطار.. ونحن حققنا ذلك".
وأكد الرئيس الأمريكى أن حركة طالبان لم تضع عراقيل أمام مغادرة مواطنى وكوادر الولايات المتحدة من أفغانستان، ولكنه أفاد بأن إجلاء العناصر التى ساعدت بلاده أمر صعب.
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