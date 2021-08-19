فرنسا: 5 شروط مسبقة للاعتراف الدولي بطالبان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، أن حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان عليها التقيد بـ5 شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، إن "ما تدلي به الحركة المتشددة من تصريحات معتدلة، لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل".

وتابع الوزير: "أعلم أن طالبان تبذل جهودا كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال".

وأضاف: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافا دوليا فيتعين عليه أولا أن يسمح بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ثم عليه أن يحول دون أن يصبح بلده ملاذا للإرهاب. يجب عليه أن يثبت ذلك بشكل ملموس للغاية".

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط، بقوله إنه يجب على طالبان أيضا أن "تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليها أيضا أن تحترم الحقوق، لا سيما حقوق المرأة. إنهم يصرحون بذلك لكن يجب أن يفعلوه".

أما الشرط الخامس والأخير وفقا للودريان، فهو "أن تشكل الحركة حكومة انتقالية".

وأوضح الوزير الفرنسي أن "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقق حتى الآن".

وحذر لودريان طالبان من أنّها "إذا لم تستجب لهذه المطالب فستكون منبوذة من المجتمع الدولي. سيتطلب الأمر قدرا كبيرا من الحزم".