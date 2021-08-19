رابط وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 admhec.gov.jo

وحدة تنسيق القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الاردنية 2021، بعد إعلان نتيجة التوجيهي الأردن 2021؛ يبحثون الطلاب والطالبات عن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالأردن عن فتح البوابة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 أمام جميع الطلاب في المملكة الهاشمية للتقدم للالتحاق بالجامعات الأردنية، فقد تم البحث كثيراً عن رابط تقديم وحدة القبول الموحد الحاصلين على معد أعلي من 65٪، وذللك للتنافس على المقاعد المتاحة بالجامعة للعام الدراسي 1443، ومن خلال موقع ثقفني سوف ننشر لكم رابط admhec.gov.jo للجامعات الأردنية، فتابعونا عبر السطور التالية.

وحدة تنسيق القبول الموحد 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل ويتثني لجميع الطلاب الاستعلام عن معدلات القبول من خلال التوجه إلي موقع admhec.gov.jo ، كما أشارت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تفعيل البوابة الإلكترونية صباح الخميس، للتسجيل في admhec.gov.jo ، وأكدت الوزارة أن الطالب عليه التسجيل أولاً هذا العام، ثم عند الالتحاق يدفع الطالب الرسوم والمال المستحق، على عكس السنوات السابقة التي دفع فيها الرسوم أولاً.

رابط التقديم في وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن 2021

بعد الاطمئنان على جميع علامات الطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية بالأردن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في المملكة الهاشمية عن استقبال طلبات التقديم للقبول للجامعات الأردنية صباح يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 ويتم اتباع الخطوات الاتية أو يمكنك مشاهدة الفيديو المشار أسفل المقال، ويتثني لجميع الطلاب التقديم من خلال التالي:

أولاً، تسجيل دخول الطلاب والطالبات إلي بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد.

ثانياً، علي المتقدم تحديد تخصصات الجامعة المتاحة.

ثالثًا، تسجيل الرغبات وتحري الدقة أثناء التقديم.

رابعاً، النقر على أيقونة تأكيد التسجيل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب الناجحين للوصول إلى البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية للطلاب لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل و تقديم معلومات وبيانات وافية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة مثل ديوان خدمة المجتمع المدني ، ووزارة العمل ، والجامعات الأردنية ، ومركز الموارد الوطنية للموارد البشرية ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. كما توفر البوابة الإلكترونية معلومات عن الجامعات وكليات المجتمع، مما يساعد ذلك الطالب على اتخاذ القرار واختيار التخصص المستقبلي، وتوفر أيضاً البوابة الجامعات الأردنية الحاصلة على اعتمادات إقليمية ودولية.