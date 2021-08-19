وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب وشد البطن في أسبوع فقط

الكرش وترهلات البطن من المشاكل الصعبة التي تواجه الرجال والنساء، فتلك المشكلة ليس سببها الرئيسي السمنة فقط، ففي بعض الأحيان تعتبر تلك المشكلة بسبب التخلص مقدار كبير من الوزن الزائد، وأن هذه المشكلة تكون بسبب ضعف عضلات البطن، فالبطن المشدود من علامات الجمال المثالي لدي النساء، ولهذا ندور حول ذلك الأمر بوصفة طبيعية تعمل علي شد البطن وإعطائه مظهر جذاب ورائع. وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب مكونات الوصفة: 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون 6 ملاعق كبيرة من خل التفاح طريقة تحضير الوصفة واستخدامها: خلط المكونين مع بعضهما البعض، ثم دهن المنطقة التي بها ترهلات والأماكن التي تحتوى علي دهون زائدة كالأرداف ومنطقة البطن 3 مرات أسبوعياً.

للحصول علي نتيجة سريعة استخدمي الوصفة يومياً.

ستلاحظي النتيجة في اليوم الخامس.

استخدام الوصفة بعد خلط المكونين جيداً وتركهما ليتجانسا، ويُفضل استخدامها ليلاً والاستحمام في الصباح,

الوصفة رائعة في إزالة الكرش والدهون الزائدة والمتراكمة تحت الجلد، كما تعمل علي تنعيم الجلد والتخلص من السيلوليت. بعض النصائح لشد الجلد والتخلص من الترهلات بعض النصائح لشد الجلد والتخلص من الترهلات عند فقدان الوزن يحدث ترهل للجلد، فتلك المشكلة كافية لإفساد الفرحة بإنقاص الوزن، ولكن لا دعي للقلق فهناك الحلول المثالية لتجنب التعرض لتلك المشكلة. تجنبي فقدان الجسم بشكل سريع، فتلك الأمر أول سبب في ترهل الجلد، كما إنه يشكل خطر كبير علي الجسم بشكل عام، ويعرضك لاكتساب وزن بشكل سريع أيضاً، للحفاظ علي جسم مشدود قومي بفقدان وزنك بشكل تدريجي.

الحفاظ علي جسمك من العوامل الخارجية كإشاعة الشمس، ماء السباحة الذي يحتوى علي عنصر الكلور، وذلك لأن تلك العوامل تجعل الجسم يزداد ترهلاً.

يجب ترطيب الجسم بشكل مستمر داخلياً وخارجياً، حيث يتم ترطيبه داخلياً بشرب كميات كبيرة من الماء يومياً علي الأقل 3 لتر من الماء، أو تعويضه بالطعام الذي يحتوى علي نسبة عالية من الماء كالفواكه والخضروات، وترطيبه خارجياً بكريم مرطب يحتوى علي الكولاجين المسؤول عن شد الجلد.

يجب استخدام الزيوت الطبيعية في عمل وصفات لشد البطن والجلد المترهل باستخدام تلك المكونات زيت الخروع، زيت اللوز، زيت اللافندر، زيت الزيتون، حيث يتم تحضير الوصفة بخلط أي نوع من الزيوت الأتية مع عصير الليمون أو خل التفاح. الوسوم

الكرش وترهلات البطن من المشاكل الصعبة التي تواجه الرجال والنساء، فتلك المشكلة ليس سببها الرئيسي السمنة فقط، ففي بعض الأحيان تعتبر تلك المشكلة بسبب التخلص مقدار كبير من الوزن الزائد، وأن هذه المشكلة تكون بسبب ضعف عضلات البطن، فالبطن المشدود من علامات الجمال المثالي لدي النساء، ولهذا ندور حول ذلك الأمر بوصفة طبيعية تعمل علي شد البطن وإعطائه مظهر جذاب ورائع. وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب مكونات الوصفة: 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون 6 ملاعق كبيرة من خل التفاح طريقة تحضير الوصفة واستخدامها: خلط المكونين مع بعضهما البعض، ثم دهن المنطقة التي بها ترهلات والأماكن التي تحتوى علي دهون زائدة كالأرداف ومنطقة البطن 3 مرات أسبوعياً.

للحصول علي نتيجة سريعة استخدمي الوصفة يومياً.

ستلاحظي النتيجة في اليوم الخامس.

استخدام الوصفة بعد خلط المكونين جيداً وتركهما ليتجانسا، ويُفضل استخدامها ليلاً والاستحمام في الصباح,

الوصفة رائعة في إزالة الكرش والدهون الزائدة والمتراكمة تحت الجلد، كما تعمل علي تنعيم الجلد والتخلص من السيلوليت. بعض النصائح لشد الجلد والتخلص من الترهلات بعض النصائح لشد الجلد والتخلص من الترهلات عند فقدان الوزن يحدث ترهل للجلد، فتلك المشكلة كافية لإفساد الفرحة بإنقاص الوزن، ولكن لا دعي للقلق فهناك الحلول المثالية لتجنب التعرض لتلك المشكلة. تجنبي فقدان الجسم بشكل سريع، فتلك الأمر أول سبب في ترهل الجلد، كما إنه يشكل خطر كبير علي الجسم بشكل عام، ويعرضك لاكتساب وزن بشكل سريع أيضاً، للحفاظ علي جسم مشدود قومي بفقدان وزنك بشكل تدريجي.

الحفاظ علي جسمك من العوامل الخارجية كإشاعة الشمس، ماء السباحة الذي يحتوى علي عنصر الكلور، وذلك لأن تلك العوامل تجعل الجسم يزداد ترهلاً.

يجب ترطيب الجسم بشكل مستمر داخلياً وخارجياً، حيث يتم ترطيبه داخلياً بشرب كميات كبيرة من الماء يومياً علي الأقل 3 لتر من الماء، أو تعويضه بالطعام الذي يحتوى علي نسبة عالية من الماء كالفواكه والخضروات، وترطيبه خارجياً بكريم مرطب يحتوى علي الكولاجين المسؤول عن شد الجلد.

يجب استخدام الزيوت الطبيعية في عمل وصفات لشد البطن والجلد المترهل باستخدام تلك المكونات زيت الخروع، زيت اللوز، زيت اللافندر، زيت الزيتون، حيث يتم تحضير الوصفة بخلط أي نوع من الزيوت الأتية مع عصير الليمون أو خل التفاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة لإزالة ترهلات الكرش والجناب وشد البطن في أسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.