رابط التظلم الإلكتروني للثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي غدا

رابط التظلم الإلكتروني للثانوية العامة 2021 ، لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2021 ، قد وصلت نسبتها إلي 74% وقد قامت وزارة التربية والتعليم أيضا بطرح تصريح ، يحتوي علي موعد بدء تقديم الطلاب تظلمات خاصة بنتائجهم للعام الدراسي 2021 ، كذلك من المؤكد أن عملية التظلم لهذا العام سوف تختلف كثيرا ، عن تظلمات الأعوام الدراسية الماضية وذلك يرجع لأن الوزارة قررت بإن عملية التظلم الإلكتروني للثانوية العامة لعام 2021، سوف يكون بشكل يدوي دقيق جدا لجميع أوراق طلاب وطالبات الثانوية العامة ، دون أستخدا أي أجهزة مسح ضوئي إلكتروني الذي تم أستخدامها في مرحلة تصحيح أوراق الأمتحانات الخاصة بجميع الطلاب لهذا العام الدراسي الذي تم الأنتهاء من تطبيقة أمتحاناته .

عزيزي القاريء قوم بمتالعة الأسطر القادمة لمعرفة خطوات تقديم تظلم إلكتروني ، موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 .

رابط التظلم الإلكتروني للثانوية العامة 2021

كذلك قامت وزارة التربية والتعليم المصرية حيث صرح الدكتور طارق شوقي ، بإن الطالب الذي سيقوم بتقديم طلب تظلم علي أوراقة

، باختبارات الثانوية العامة سوف يحصل الطالب علي نسخة مصورة من البوكليت شيت الخاص بالمادة المقدم بها طلب تظلم ،

الخاص بالأسئلة وصورة أضافية للبابل شيت للمادة لكي يتمكن الطالب والمدرس الذي سيقوم بفحص الأوراق ، بمراجعتها بشكل جيد،

ودقيق جدا ويتم الطالب الحصول علي التفاصيل والملاحظات الخاصة باوراقة ،، ثم يتم مراجعتها بشكل يدوي ثم رصد الدرجة في حالة

وجود أستحقاقها للطالب المتقدم بطلب تظلم علي رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 ومن خلال متابعتك للفقرة القادمة سوف نعرض لك خطوات تقديم تظلم للثانوية العامة 2021.

خطوات تقديم تظلم علي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للثانوية العامة 2021

لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 ، الذين يرغبوا في تقديم طلب تظلم علي موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 ، الخطوات كالتالي :

أولا يجب علي الطالب بإان يقوم بسداد الرسوم المطلوبة ، عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميةالجديدة . ثم تقوم بالدخول علي رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 التابع لوزارة التربية والتعليم . كذلك يقوم الطالب بتقديم طلب خاص بالاطلأع على كراسة الإجابة الخاصة به ،ثم يتم إرسالها إلي مندوب المسئول عن ، لجنة النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجمهورية مصر العربية. ثم بعد ذلك يقوم الطالب بتقديم طلب التظلم إلى مديرية التربية والتعليمية ، التابعة للمحافظة التي يعيش بها الطالب ، مرفقًا بهذا الطلب وإيصال يؤكد علي سداد المبلغ المستحق ، مع شهادة الدرجات وصورة من البطاقة للطالب. ثم تقوم الأدارة بتقدم كراسة الإجابة إلي ، الطالب المتظلم أو ولي الأمر على كراسة وذلك يكون في مقر لجنة النظام والمراقبة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وذلك يكون أيضا في الموعد المحدد للطالب وفي حالة تخلفة عن هذا الميعاد لا يمكنة أستحقاق التظلم مرة أخري . سيقوم الطالب بالاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به ،عن طريق صورة ضوئية لها لا تكون الأصلية لها، ويشترط أن يحضر الطالب بنفسه لكتابة الملاحظات بخط يديه . بعد تطبيق كل الخطوات هذه سوف يتم تجميع الدراجات المستحقة للطالب بالورقة .

موعد التظلم الإلكتروني للثانوية 2021

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد التظلم ،الذي سيكون موعد بدئة يوم الأحد الموافق 22 من شهر أغسطس المقبل ، على أن يتم التأكد من سدادا المبلغ المستحق للتظلم ، وهو 100 جنية مصري وذلك المبلغ سيكون مستحق لكل مادة يرغب الطالب بتقديم تظلم لها ، وسيتم سداد المبلغ من خلال حساب /88040/450/9 بالبنك المركزي المصري التابع لوزارة التربية والتعليم الصمرية ، أو من خلال حساب 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع ل موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 .

الأن نكون قد وصلنا لنهاية مقالة تليوم الذي قومنا من خلالها بعرض رابط تظلمات الثانوية العامة وماهي خطوات التقديم ، نتمني التوفيق لجميع الطلاب .