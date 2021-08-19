تعافى رئيس ساحل العاج من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أصدر مكتب الرئاسة بيانا قال فيه إن الرئيس واتارا من آثار فيروس كورونا وعاد إلى أنشطته المعتادة، بعد أن أثبتت الفحوص منذ أكثر أسبوعين إصابته بـ الفيروس التاجى.

وكان المكتب أعلن فى 3 أغسطس الحالى أن واتارا يخضع للعزل الصحى الذاتى، دون أن يعلن إيجابية نتيجة الفحص".