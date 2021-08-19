جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "ندرس إجراءات ترتيب رحلات شارتر لتلبية احتياجات المواطنين الروس.. سنحاول مساعدة الجميع". وحول رحلة شركة "يوت آير" الروسية التى وصلت كابول من موسكو، الأربعاء، أكدت السفارة الروسية أنه ليس علاقة لتلك الرحلة بإجلاء الروس، موضحة أن "الطائرة التى وصلت كابول ليست بغرض إجلاء الروس، لقد تم استئجارها من قبل بعثة المساعدة الأممية فى أفغانستان على حد علمنا، تُجرى البعثة تغيير روتينى للمسؤولين"، مضيفًا أن البعثة ستستكمل عملها فى أقاليم قندوز وجلال آباد وقندهار مع استقرار الأوضاع هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الروسية بأفغانستان: ندرس إجراءات إجلاء الروس على متن رحلات مُستأجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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