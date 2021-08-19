تونس.. تعيين مدير للأمن الوطني وآمر للحرس الوطني

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، إدخال تغييرات على رأسي سلكي الأمن والحرس الوطنيين، حسبما قالت وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء.

وعيّن سعيّد، الأربعاء، سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني. وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، في أعقاب استقبال سعيّد بعد ظهر الأربعاء بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

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