رابط وحدة تنسيق القبول الموحد تقديم طلبات التحاق الجامعات الأردنية للبكالوريوس 2022

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد هو موقع تقديم طلبات التحاق الجامعات الأردنية الرسمية في العام الدراسي 2021-2022، لدراسة برامج البكالوريوس في الكليات ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية، علماً بلن التقديم سيكون متاح من خلال رابط الموقع الإلكتروني لوحدة التنسيق admhec.gov.jo، وسيكون في الموعد المقرر من يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، على أن يستمر حتى منتصف ليل يوم السبت 28/ 8/ 2021، وفق معدلات الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأردنية وعلى نفس النهج والخطوات التي تعتمدها الوزارة لسلامة تسجيل طلب التقديم للجامعة.

تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية 2022

معدلات الحد الأدنى للقبول الجامعي في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2021-2022، تبدأ للحاصلين على مجموع نسبته 65 % فما فوق، من الطلاب الأردنيين في نتائج التوجيهي، وهو مدعوين للدخول على رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الرغبات والمعلومات الشخصية، ثم إتمام عملية سداد الرسوم عن طريقة منظومة إي فواتيركم (eFAWATEERcom) المنظومة التي يوفرها البنك المركزي الأردني ويعتمدها في السداد، والتي تبلغ 15 دينار أردني .

رقم الدفع الإلكتروني للرسوم يكون هو نفس الرقم الوطني للطالب أو للطالبة وخدمة السداد إي فواتيركم متاحة من خلال قنوات الدفع التي تعتمدها مثل مكاتب البريد الأردني، الحسابات البنكية الشخصية، فروع البنوك الأردنية، أجهزة الصراف الآلي، محلات الصرافة المعتمدة، ويمكن زيارة موقع وحدة تنسيق القبول لمعرفة كل التفاصيل وعناوين أو أماكن فروع السداد.

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد

الآن يبحث الطلاب والطالبات خريجي التوجيهي أو الشاهدة الثانوية العامة، عن موقع تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، عبر الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الإلكتروني الموحد، ومنه سيتحصل الطالب على كل التفاصيل والمعلومات وفي مقدمتها التعرف على البرامج الدراسية، والإطلاع على التخصصات في الجامعات الأردنية، والبرامج الدراسية، وقنوات الدفع المعتمدة، وطريقة دفع رسوم طلب الالتحاق الجامعي.

طريقة تقديم طلب التحاق مرحلة البكالوريوس

شرحت وحدة تنسيق القبول طريقة أو خطوات تقديم طلب الالتحاق في مرحلة البكالوريوس وكيفية السداد للرسوم، حتى يكون من الميسر على الطالب وولي الأمر استخدام الموقع بدون أي مشاك وتنفيض الخطوات بكل نجاح.

يوجد تعليمات على موقع وحدة تنسيق القبول ينبغي معرفتها حتى يكون تسجيل الطلب وفق ما هو مطلوب ويحصل الطالب على حقه في المنافسة على الترشح للكلية التي يرغبها.