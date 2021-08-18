نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط السفر إلى الكويت kw بعد إعلان مركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء 18 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض شروط السفر إلى الكويت kw بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب مركز التواصل الحكومي لدولة الكويت اليوم الأربعاء بتاريخ 18 أغسطس 2021م عن إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الدول الآتية (الهند – مصر – بنغلاديش – باكستان – سريلانكا – النيبال) مع ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة من قبل لجنة طوارئ كورونا الوزارية، وقد أعلنت أيضاُ عن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على الشروط المعلنة لدخول دولة الكويت وكيفية اثبات التحصين للمغادرين إلى الدولة الكويتية، كما يمكنكم التعرف أيضاً على إجراءات الدخول إلى الكويت.

شروط السفر إلى الكويت kw

تم الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ الثامن عشر من شهر أغسطس 2021م الجاري من قبل مركز التواصل الحكومي الرسمي عن شروط وضوابط دخول الأشخاص المسافرين المتجهين إلى دولة الكويت، حيث اقتصرت الدخول فقط على الفئات المحصنة، وقد أوضحت اللقاحات المعتمدة بالكويت وهي:

فايزر – بيونتك (جرعتين). اكسفورد – استرازينكا (جرعتين). موديرنا (جرعتين). جونسون أند جونسون (جرعة واحدة).

وقد أوضحت أيضاً أن الحاصلين على جرعتين من إحدى اللقاحات غير المعتمدة في الكويت وهم (سينوفارم – سينوفاك – سبوتنك)، يمكنهم الدخول إلى الأراضي الكويتية بشرط حصول المسافر المغادر إلى الكويت على جرعة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في الكويت.

كيفية اثبات التحصين

أوضح مركز التواصل الحكومي أنه يتم اثبات التحصين للمحصنون داخل الدولة عند القدوم إلى البلاد من خلال أحد التطبيقين “مناعة – هويتي”.

بينما يتم اثبات التحصين للمحصنون خارج دولة الكويت من خلال إبراز شهادة التطعيم المعتمدة، ويجب أن تكون الشهادة متضمنةً للتالي:

اسم المسافر مطابق لجواز السفر. نوع اللقاح الحاصل عليه. تاريخ الحصول على الجرعات. اسم جهة التطعيم. رمز QR قابلاً للتأكد بشكل إلكتروني، وفي حال عدم وجوده، يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة

إجراءات السفر إلى الكويت

يتم تطبيق إجراءات الدخول إلى الكويت على كافة القادمين إلى الدولة، حيث يمكنكم التعرف على إجراءات الدخول من خلال الصورة التالية:

فمن يرغب في التعرف على شروط السفر إلى الكويت kw وإجراءات السفر المعلن عنها بشكل رسمي اليوم الأربعاء، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني، ومن يرغب أيضاً في التواصل مع وزارة الصحة الكويتية مركز الاتصال الموحد، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على الرقم التالي (151).