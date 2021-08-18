تونس : تعديل موعد حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا

جدة - نرمين السيد - قررت السلطات التونسية، تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن كان يبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا.





وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أصدرته اليوم، أن هناك تدابير احترازية سيتم اتخاذها خلال الفترة الراهنة ومنها منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المغلقة مع السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها. كما ذكر البيان أنه يتحتم على أصحاب المطاعم والمقاهى باختلاف أصنافها الإغلاق فى تمام الساعة العاشرة ليلا. كما نص البيان على أنه يتحتم على جميع الوافدين إلى البلاد إظهار نتيجة تحليل سلبى ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه مع وجوب الخضوع لحجر صحى إجبارى لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد.

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