البنتاجون: نتواصل مع طالبان لعدم تعرض الأفراد لمضايقات فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، اليوم الأربعاء، إن الوزارة على علم بأن هناك مشاكل فى العاصمة كابول ومضايقات للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى مطار حامد كرزاى الدولى، مشيرة إلى أنها تتواصل مع طالبان لعدم حدوث ذلك.





وشدد "كيربى" فى إحاطة إخبارية اليوم، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، على أن هذا هو سبب تواصل القادة العسكريين الأمريكيين فى كابول مع حركة "طالبان" على الأرض "لمحاولة التأكد من عدم حدوث ذلك". وأضاف المسؤول الأمريكى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جاد للتأكد من أن المتقدمين بطلبات التأشيرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر يستطيعون العبور بأمان. وأفادت قناة "سى إن إن" أن الأفراد كانوا يحاولون الاحتشاد فى المطار محاولين الفرار وأن واشنطن ولندن كانتا تحاولان إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان الباحثين عن الحماية.

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