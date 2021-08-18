متى تبدأ الدراسة في الكويت 2021 واشتراطات عودة الدراسة

متى تبدأ الدراسة في الكويت 2021؟ من أكثر الأسئلة المتداولة بين المواطنين في دولة الكويت، ويهتم جميع المواطنين بمعرفة مواعيد بدء الدراسة العام الدراسي الجديد، حتى يتمكنوا من الاستعداد إلى بدء الدراسة والعودة إلى التعليم، وخاصة بعد اعتماد الحكومة الكويتية عن الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي الجديد، وتم رفع هذا الجدول من قبل وزارة التربية والتعليم، واليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم مواعيد الدراسة بالكويت.

الدراسة في الكويت

تقوم وزارة التربية والتعليم بالكويت بالحفاظ على العملية التعليمية، وذلك من خلال وضع خطة شاملة حتى يتم عودة الدراسة في العام الدراسي الجديد في جميع القطاعات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتسعى وزارة التعليم إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك جميع أعضاء هيئة التدريس، ويتم ذلك من خلال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي يتم وضعها من قبل وزارة الصحة.

متى تبدأ الدراسة في الكويت 2021

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية عن مواعيد بدء الدراسة العام الدراسي الجديد، وجاءت المواعيد كالتالي:

من المقرر أن يبدأ الدوام للعاملين في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة في يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر 2021.

يبدأ دوام العاملين مدارس المرحلة الثانوية في يوم الإثنين الم أفق 26 من شهر سبتمبر 2021.

تبدأ الدراسة في مدارس رياض الأطفال المرحلة أي مرحلة الابتدائي والمتوسط، في يوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر 2021.

سوف يبدأ طلاب المراحل التعليمية المختلفة ورياض الأطفال المجموعة ب، في يوم 4 من شهر أكتوبر 2021.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية الكويتية دعت إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمام الطبي. عمل فحص PCR أسبوعي وتسليم نتيجة سلبية لغير المطعمين لجميع العاملين وذلك لسن 12 فما فوق.

توقيت الدوام المدرسي في الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن مواعيد الدوام المدرسي في جميع القطاعات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث من المقرر أن يبدأ دوام رياض الأطفال في الساعة السابعة والنصف صباحاً، إلى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، ويبدأ دوام المراحل التعليمية الأخرى من الساعة السابعة والنصف صباحاً، إلى الساعة الثانية والنصف عصراً.