طريقة طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد لسداد ديون الغارمين

مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد، حيث تقدم تلك المساعدة للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدي أهم المؤسسات الخيرية المتواجدة بالأمارات، فقد تم تأسيسها لمساعدة المواطنين وحل المشاكل المادية الإجتماعية، أو المساهمة في توظيف من ليس لدية وظيفة والكثير من الاحتياجات الأخري، ففي ذلك المقال نقدم لكم طريقة طلب المساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن زايد.

مؤسسة الشيخ محمد بن زايد

هي مؤسسة خيريه أسسها الشيخ محمد بن زايد من اجلب مساعدة الأسر المستحقة وسد احتياجات الحياة الضرورية كالمساهمة في دفع فواتير الكهرباء وفواتير الماء، كما يمكن التقديم علي المساعدة لبناء منزل وشراء أساسه وأجهزته الكهربائية، شراء مستلزمات، دفع مصاريف تعليمية، سداد ديون، توفير العلاج، دفع إيجار، وغيره من الأمور الأخري الضرورية في الحياة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ محمد بن زايد

قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة محمد بن راشد.

قم بالضغط علي الخدمات الالكترونية، ثم الضغط علي طلب مساعدة مالية.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

قم بالضغط علي الموافقة علي الشروط والحكام.

وأخيراً، اضغط علي التسجيل.

شروط تقديم طلب مساعدة مالية الي مؤسسة محمد بن راشد

تقدم مؤسسة محمد بن راشد مساعدتها وفقاً لعدد من الشروط والضوابط لابد من توفيرها حتي تتم مراجعة الطلب، فقد تساهم المؤسسة في سد احتياجات السر الفقيرة في الإمارات، حيث يجب مراجعة كافة الشروط قبل التقديم، وهي كالتي: