هولندا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن فشل رحلة إجلاء من كابل 

حملت هولندا الجيش الأمريكي المسؤولية عن فشل طائرة أرسلتها إلى كابل في إجلاء مجموعة من المواطنين الهولنديين والأفغان من هذا البلد.

هولندا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن فشل رحلة إجلاء من كابلطائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل

وصرحت وزيرة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، للتلفزيون المحلي أمس الثلاثاء بأن الطائرة العسكرية الكبيرة من طراز "سي-17" تمكنت من الهبوط في مطار كابل، بهدف إجلاء مجموعة من مواطني هولندا والنرويج وفنلندا وأفغانستان، غير أنها اضطرت إلى الإقلاع مع 40 شخصا فقط على متنها، قبل أن يستطيع الهولنديون والأفغان الوصول اليها.

وأوضحت كاغ أن العسكريين الأمريكيين الذين يسيطرون على المطار أعطوا للطائرة نصف ساعة فقط لإتمام عملية الإجلاء ولم يسمحوا للأفغان الذين كانوا في انتظار الإجلاء بدخول المطار إطلاقا.

وقالت: "الكثير من الناس كانوا هناك مع عوائلهم وأطفالهم عند أبواب المطار. أعتقد أن هذا الأمر مروع".

وأشارت وزيرة الخارجية الهولندية إلى أنها لا تريد التنديد بكيفية إدارة العسكريين الأمريكيين الأمور في مطار كابل، مؤكدة أنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وبعد هذا الحادث، أرسلت هولندا أمس طائرتين أخريين تمكنتا من إجلاء عدد من المواطنين الهولنديين من كابل.