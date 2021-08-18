الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغانى لأسباب إنسانية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخارجية الإماراتية الذى نشرته على موقعها الرسمى، إن "الرئيس الأفغانى أشرف غنى وعائلته فى الإمارات التى رحبت بهم لأسباب إنسانية". وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى أعلن استقالته من منصبه، الأحد، بعدما دخل مسلحو حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، حيث استولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياحهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام القليلة الماضية.

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