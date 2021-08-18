البرلمان الأوروبى: ينبغى توزيع اللاجئين الأفغان على دول الاتحاد بالتساوى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى توزيع اللاجئين القادمين من أفغانستان، التى أصبحت الآن فى أيدى حركة "طالبان"، بالتساوى بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.





وأضاف ساسولى، فى تصريحات إعلامية له أوردتها صحيفة بوليتيكو فى نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبى تقع على عاتقه مسؤولية قبول اللاجئين الأفغان، مؤكدًا أنه لا يمكنه ترك من عملوا لصالح التكتل الأوروبى فى أفغانستان "يواجهون الانتقام" بمفردهم، بحسب قوله.

وتابع: "أعتقد أن المفوضية الأوروبية بإمكانها أن تُجيز توزيع متساوٍ لهم بين الدول الأعضاء لتحقيق المساواة، ويمكن أن يتم ذلك على نحو سريع".

وخلال العشرة أيام الأخيرة، بسطت طالبان سيطرتها على معظم أراضى أفغانستان، فيما استولت على العاصمة كابول، ودخل مقاتليها القصر الجمهورى، بعد مغادرة الرئيس أشرف غنى إلى خارج البلاد.

وتتزامن هذه التطورات المتلاحقة، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى.