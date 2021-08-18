الرئيس التونسى يجرى تغييرات فى سلكى الحرس والأمن الوطنيين

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رضا غرسلاوى، المكلف بتسيير وزارة الداخلية.



جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رضا غرسلاوى، المكلف بتسيير وزارة الداخلية. وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الرئيس قيس سعيد، قرر إدخال تغييرات فى سلكى الحرس والأمن الوطنيين وذلك بتعيين سامى الهيشرى، مديرا عاما للأمن الوطنى، وشكرى الرياحى، آمرا للحرس الوطنى.

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