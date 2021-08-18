الرئيس الأفغاني: لهذا خرجت من أفغانستان وهذه الخطوة المقبلة

تحدث الرئيس الأفغاني أشرف غني، للمرة الأولى أمام الملأ، منذ سيطرة حركة طالبان على بلاده، ومغادرته إلى الخارج.

وفي كلمة له إلى الشعب الأفغاني عبر صفحته في فيسبوك، أكد غني أنه خرج من أفغانستان "مضطرا"، للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى، على حد وصفه.

وأشار غني إلى أن "المزاعم بأني أخذت معي أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب. خرجت من أفغانستان ولم تكن بحوزتي أي أموال".

وأضاف: "أجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

وأشار غني إلى أن هزيمة حكومته تعتبر هزيمة للمجتمع الدولي وكل الدول التي ساندته.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت استقبالها الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية.