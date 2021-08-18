السعودية: تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارات في الدول المعلق القدوم منه

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محمد سياف - ابو ظبي - تنفيذا لتوجهات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والزيارات في الدول المعلق القدوم منها إلى السعودية بدون رسوم أو مقابل مادي حتى 2021/9/30 ميلادي الموافق 1443/2/23 هجري.

وأكدت وزارة الجوازات السعودية أن هذا التمديد الصادر من وزير المالية الدكتور “محمد عبد الله عبد العزيز الجدعان” سيتم آليا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارة الجوازات.

وأضافت أن هذا القرار اتخذ ضمن الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية التي تحرص عليها المملكة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين من أثار وتبعيات جائحة كورونا.

وأبدت الأسباب على النحو الآتي:

تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021م وفقا لما تم نشرة في وكالة واس الرسمية السعودية.

تعرف على الدول الغير مسموح لها بدخول السعودية

“تركيا – لبنان – الأرجنتين – باكستان – البرازيل – جنوب أفريقيا – الهند – مصر – إندونيسيا – إيران”

في حين استثنى قرار وزارة الداخلية الذي اتخذ في 2 فبراير 2021 بعض الفئات في مقدمتها المواطنين السعوديين الموجودين في هذه الدول والممارسين الصحيين والدبلوماسيين وعائلاتهم وذلك في ظل تحركات السلطات السعودية من اجل كبح انتشار الفيروس وتبعياته.

بينما تقرر السماح بدخول بعض الدول إلى المملكة العربية السعودية حيث سمحت باستقبال 11 دولة

فما هي الـ 11 دولة التي سمح لها بدخول ارضي المملكة

الإمارات – البرتغال – بريطانيا – السويد – اليابان – الولايات المتحدة الأمريكية – إيرلندا – إيطاليا – فرنسا – سويسرا – ألمانيا

لماذا سمح لتلك الدول دون غيرها من دخول أرضيها

تم السماح لتلك الدول بعد التأكد من استقرار الوضع الوبائي بها وإظهار فاعليتها في السيطرة على فيروس كورونا الذي أربك العالم كله وتحول بسببه إلى أزمة.