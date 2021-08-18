أستراليا: لا خطط لدينا لاستقبال آلاف الأفغان

جدة - نرمين السيد - أعلنت أستراليا أنها ولضرورات أمنية، لا تخطط لاستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من "طالبان"، وشككت فى وعود دول غربية أخرى بغوث اللاجئين ومساعدة بلدان اللجوء.





وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون فى مؤتمر صحفى بحسب "روسيا اليوم": "ألاحظ أن البعض يتحدث عن أرقام تصل إلى استقبال 20 ألف لاجئ، لكن يمكننى أن أقول إنه لا توجد خطط واضحة بشأن ذلك وأستراليا لن تشارك بهذه الخطوة".

وذكرت الحكومة الأسترالية أن نحو 8.500 مواطن أفغانى أعيد توطينهم فى أستراليا منذ عام 2013.

وأرسلت أستراليا 39 ألف جندى على مدى عقدين من الزمن كجزء من العمليات التى تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى أفغانستان.

وكان موريسون، أعلن فى وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده أجلت أول 26 شخصا بينهم مواطنون أستراليون وأفغان، من كابل.