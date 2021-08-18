بدون تعليم أو شهادات.. تصميمات "المعلم زبادي" تدهش المصريين

انتشرت على مواقع التواصل في مصر، صورا ترصد إبداع عامل بناء مصري، أبدع بتصميم أشكال للمباني، تضاهي التصميمات المحترفة، وبأدوات بسيطة مثل أحجار البناء والأسمنت فقط.

وتداول المغردون الصور التي تظهر إتقان هذا "الصنايعي" البسيط ويدعي المعلم علي زبادي، في عمل أعمدة بأشكال متنوعة وصعبة ومحترفة في الوقت نفسه وأشكال أخرى تضفي مظهرا جماليا على المباني التي يشيدها.

زبادي قال لموقع دوت الخليج إنه من قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية شمالي القاهرة، وأنه يبلغ من العمر الآن 38 عاما.

وعن موهبته في البناء، قال " تعلمت الصنعة مع خالي، حيث كنت أرافقه خلال أعمال البناء حتى أشرب منه المهنة".

"لكنني أردت أن يكون لي بصمة خاصة، فأدخلت أدوات أخرى في أعمال البناء كتلك التي تستخدم في أعمال الخرسانة والنجارة".

وتابع أنه أصبح يعتمد على أدوات مثل "الهيلت والشنيور وحديد الخرسانة"، من أجل أن يقوم بعمل أشكال متنوعة بحوائط البناء.

وأشار إلى أنه يستخدم الحديد في عمل تماسك بين طوب البناء وبعضه، خاصة في الأشكال الدائرية للأعمدة أو الأشكال المعلقة في واجهات الأبواب والشبابيك.

زبادي أكد أنه لم يحصل على تعليم وأنه فقط يعرف القراءة والكتابة، وأنه تفاجأ بحجم إعجاب الناس بالصور التي نشرت لأعمال البناء التي قام بها.

وشدد على أن أجره لا يزيد عن 300 جنيه في اليوم، وأنه يذهب للعمل في أي مكان داخل مصر، شرط أن يوفر له صاحب العمل مكانا للمبيت هو والعمال رفقته، حتى لو كانت مجرد غرفة فوق سطح أو داخل المكان الذي يقوم بالعمل فيه.

زبادي أوضح أن يعشق مهنة البناء وأن يتعامل معها كموهبة فنية، وليست مجرد عمل يؤديه مقابل أجر، وأنه يحب أن يضيف لمسة جمالية على عمله.