أخبار اليمن : تسجيل 203 خروقات لقوى العدوان بالحديدة

تسجيل 203 خروقات لقوى العدوان بالحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 203 خروقات بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والخمسين والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن من بين الخروقات أيضاً 13 خرقاً مدفعياً لـ 114 قذيفة و167 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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