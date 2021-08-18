صندوق التنمية العقارية ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية

برنامج القرض العقاري المدعُوم للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، يمكن على للمستفيدين الحصول على قرض عقاري من قبل برنامج “سكني” ولذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على القرض العقاري المدعُوم بقيمة قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي مخصص مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% ومن المؤكد أن استمرار صندوق التنمية العقارية السعودي في دعم القروض العقارية ضمن برنامج سكني، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين بشكل شهري وهذا لكي يتم تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالمملكة، وهذا لكي يتم رؤية المملكة في 2030م حيث أن الهدف من ذلك رفع نسب تملك الأسر السعودية المستحقة للمساكن بحوالي 70% نهاية 2030م.

بالإضافة إلى ذلك أن دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص من الجهات التمويلية، وشركات التطوير العقاري السعودي للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن الهدف من ذلك تسهيل وتبسيط وتطوير رحلة المواطنين السعوديين المستفيدين ضمن خيارات تمويلية، وسكنية متنوعة، ولذلك يمكن على جميع المواطنين تمكنهم من تملك المسكن الملائم وتطلعاتهم، حيث أن سوف يتم تودع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين كل يوم 24 من كل شهر ميلادي.

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المتقدم أن يكون رب أسرة، ويجب على جميع أفراد الأسرة داخل المملكة. يجب أن يكون لا يقل عمره عن 24 عاماََ. يشترط ألا يكون المستفيد من الدعم العقاري أحد المالكين لأي منزل خلال أخر 5 سنوات سابقة خلال فترة التقديم على طلب الدعم الجديد. عدم استفادة المتقدم لأي دعم سكني بالمملكة من خلال الحكومة السعودية.

شروط التسجيل في الدعم العقاري :

صندوق التنمية العقارية وقع اتفاقية شركة جديدة مع مصرف الإنماء، وهذا لكي يتم تقديم العديد من الخدمات التمويلية، والسكنية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج سكني، وهذا يعد أمر ضروري داخل فروع صندوق التنمية العقارية السعودي، حيث أن تم العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها صندوق التنمية مع الجهات التمويلية، ولذلك تم الإعلان على استمرارية التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني، للأسر الأكثر احتياجاََ، والوصول إلى نسبة تصل إلى حوالي 70% وهذا بحلول عام 2030م وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين وفق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م من قبل برنامج الإسكان السعودي.