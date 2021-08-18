موعد نزول تكافل الطلاب 1443 وشروط تسجيل الطلاب في مؤسسة تكافل الخيرية

موعد نزول تكافل الطلاب 1443هو خبر يهم بعض الطلبة والطالبات المستفيدين من الدعم المقدم من مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن مؤسسة تكافل هي مؤسسة تحظي بدعم كبير من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين للطلبة و الطالبات المحتاجين للدعم المادي و المعنوي في مدارس المملكة، للعمل علي نقلهم من مستوي معيشي معين إلي مستوي أفضل والشعور بالاكتفاء واليسر مما يؤدي إلي استمرارهم في العملية التعليمية والنجاح في التحصيل الدراسي،ويشمل برنامج الدعم إعانة المالية المباشرة وبرنامج الوجبة الغذائية وبرنامج كسوتي والعديد من البرامج الأخري، وتقوم هذه المؤسسة بالتعاون مع بعض الشركات المميزة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، ويعود جميع عائد تلك الأعمال والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة إلي المستحقين.

موعد نزول تكافل الطلاب 1443

وقد قامت مؤسسة تكافل الخيرية إلي أن موعد نزول الدعم للطلاب يكون مع بداية العام الدراسي الجديد حيث تعمل المؤسسة علي توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية والوجبة الغذائية ( بشكل يومي) أثناء اليوم الدراسي كما يتم تحديد مبلغ مالي والذي يصل إلي 500 ريال سعودي وحتي 800 ريال سعودي، كما تعمل المؤسسة علي توفير الأجهزة اللوحية للطلاب الذين لا يملكون إمكانية شراء تلك الأجهزة، وتختلف نسبة الدعم المالي من طالب لآخر حسب المرحلة الدراسية التي يوجد بها، و يتم وضع مبلغ الدعم في الحساب الخاص بالطلبة والطالبات المستفيدات من الدعم، وتعمل المؤسسة بتوفير مبلغ مالي يصل إلي 130 مليون ريال سعودي سنوياً، كدعم للطلبة والطالبات في المدارس التي توجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ويصل عدد المستفيدين إلي ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة.

أن يكون الطالب من المسجلين بالمدارس ولا يكون من طلاب محو الأمية.

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب أو الطالبة من المسجلين والمستفيدين من برنامج الدعم في المؤسسة.

شروط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيريةطريقة التسجيل في مؤسسة تكافل

بعد التعرف علي موعد نزول تكافل الطلاب 1443 يمكننا معرفة طريقة التسجيل للحصول علي الدعم وهي كالتالي: