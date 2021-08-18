خطوات الحصول على قرض مشروع ناشئ في السعودية يصل إلي 300 ألف ريال

خطوات الحصول على قرض مشروع ناشئ في السعودية يعتبر قرض مشروع ناشئ من التمويلات الهامة التي يوفراها بنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي، حيث أن بنك التنمية يعد من أهم البنوك التي تخدم جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم في أن تقدم الكثير من الدعم المادي للكثير من الفئات منها التي تهتم بتوفير الخدمات المالية للكثير من الفئات المتنوعة، ومن أهمها كل من يرغب في القيام بإنشاء مشروعات صغير تدخل لهم عائد مادي يعينهم على مصاعب الحياة، والقيام بتقديم قروض مادية لجميع الأشخاص منها الأرامل والمطلقات وأيضاً كل من يملك عمل، وتساعد أيضاً الشباب الذي يرغب بالزواج وغيرها من الفئات، مما جعل البنك من أبرز الأماكن التي يلجأ لها الشباب عند الحاجة لأي نوع من التمويلات المالية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يخص قرض مشروع ناشئ والشروط المقدمة من البنك وكيفية الحصول عليه.

خطوات الحصول على قرض مشروع ناشئ في السعودية

تمكن البنك من أن يوفر بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين من أجل الحصول على قرض مالي يصل إلى 300 ألف ريال، والهدف من ذلك أن تشجع الشباب على تنمية مهارتهم في إنشاء مشروعات متنوعة:

أن لا يزيد عمر العميل المتقدم عن 55 عام ولا يقل عن 21 عام ليتمكن من إدارة المشروعات.

أن يكون السجل العدلي للشخص المتقدم خالي من أي شبهات جنائية ويتسم بالأمانة دون أي مخالفات.

يجب أن يكون له مقدار كافي من الخبرة بإدارة المشروعات.

المشروعات الأولية هي المشاريع الطبية لكل من يحصل على مؤهل طبي.

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، وأن يظهر مشروعه ضمن قائمة المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها.