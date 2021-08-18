البابا فرنسيس يطيح بالأسقف البرازيلي بسبب فيديو حميم 

أفاد مركز إعلام الفاتيكان بأن البابا فرنسيس وافق على طلب الأسقف توميه فيرييرا دا سيلفا حول استقالته من منصب أسقف مدينة سان جوزيه دو ريو بريتو البرازيلية. وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية، تسجيل فيديو يظهر هذا الأسقف الكاثوليكي البالغ من العمر 60 عاما وهو نصف عار، خلال مكالمة فيديو حميمة مع رجل آخر. وردا على أسئلة الصحفيين البرازيليين حول هذا التسجيل اعترف فيرييرا دي سيلفا بأن هو الذي يظهر في الفيديو حقا، لكنه رفض التعليق على ما يحدث فيه. وعين البابا فرنسيس رئيس الأساقفة مواسيرا سيلفو الذي يترأس الكنيسة الكاثوليكية بمدينة ريبيران بريتو، مديرا مؤقتا لأبرشية مدينة سان جوزيه دو ريو بريتو.

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