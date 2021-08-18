تحذيرات سودانية من ارتفاع منسوب مياه النيل

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن منسوب النيل سجل اليوم الأربعاء، عند محطة الخرطوم 17.09 متر، وسجلت محطة عطبرة 16.05 متر أقل من أعلى منسوب سجل ب 59 سنتمترا بينما سجلت محطة شندى 17.85 سنتمتر أقل من أعلى منسوب بـ59 سنتمترا.

وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الرى السودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم قد بلغ 600 مليون متر مكعبا وبلغ إيراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعبة بينما بلغ إيراد النيل الأبيض 130 مليون متر مكعبة.

وكانت اللجنة، قد حددت كمية التصريفات خلف السدود للتخفيف من حدة الفيضان حيث وجهت بألا تتجاوز تصريفات سد جبل الأولياء 80 مليون متر مكعبة فى اليوم وألا يتجاوز التصريف خلف سد الروصيرص 570 مليون متر مكعب فى اليوم وذلك حتى إشعار آخر.

وبلغ تصريف المياه خلف خزان الروصيرص 560 مليون متر مكعبة بزيادة مليونى متر مكعبة مقارنة بالأمس، حيث كان التصريف 558 مليون متر مكعبة، بينما انخفض التصريف خلف خزان سنار بفارق 47 مليون متر مكعبة ليبلغ 601 مليون متر مكعبة مقابل 648 مليون متر مكعبة ليوم أمس.

ودعا البيان اليومى للجنة المختصة جميع المواطنين فى كل القطاعات "أخذ التحوطات والتدابير اللازمة".