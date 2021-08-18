النواب الأمريكى: إجلاء مواطنينا أهم من موعد الانسحاب من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكى جريجورى ميك، اليوم الأربعاء، إن على الجيش البقاء فى أفغانستان بعد الموعد المقرر للانسحاب، إذا لزم الأمر لإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان.





وأضاف ميك المنتمى للحزب الديمقراطى فى تصريحات لشبكة "إم.إس.إن.بى.سى": "نحن بحاجة للتأكد من أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين نعرف أنهم عرضوا حياتهم للخطر قد أصبحوا خارج البلاد". وتابع بحسب "روسيا اليوم": "إذا كان هذا يعنى ضرورة البقاء لفترة أطول فيجب فى تقديرى أن نفعل ذلك". وتابع قائلا: "إذا كان هذا يعنى أن علينا حتى جلب المزيد من القوات للتأكد من أننا نستطيع إخراجهم بأمان فنحن بحاجة لعمل ذلك". وتستمر عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وسط التوترات المتزايدة تحت إشراف العسكريين الأمريكيين من مطار العاصمة الأفغانية كابل التى سقطت مؤخرا فى قبضة حركة "طالبان".

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