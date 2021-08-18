تبون يجرى تغييرات فى قيادات الجيش الجزائرى

جدة - نرمين السيد - ونشرت الجريدة الرسمية فى البلاد المرسوم الرئاسى المؤرخ فى الثالث من أغسطس الجارى، أمرًا بإنهاء مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية. وأشار المرسوم أيضا، بحسب "روسيا اليوم"، إلى إنهاء مهام اللواء عمار زغيمى بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة داية من تاريخ الـ15 من يوليو الماضى. وشمل المرسوم على أمر إنهاء مهام اللواء عبد الحكيم مرغنى بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة. وتضمن المرسوم ذاته، تعيين اللواء أحمد سالمى رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية ابتداء من الـ16 من يوليو الماضى.

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