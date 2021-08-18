وأضاف ستولتنبرج فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أذيعت اليوم الأربعاء، "دخلنا أفغانستان معا وعدلنا وجودنا معا والآن نغادر معًا"، منوهًا إلى أن قرار الولايات المتحدة خلق الظروف لقرار الناتو.
وأوضح ستولتنبرج "فى حالة بقينا، سيبدؤون الاعتداء علينا، وكنا سنضطر المشاركة أكثر فى القتال مع حركة طالبان مجددًا"، مؤكدًا "أنه يجب على أعضاء الناتو الوقوف معًا.. وأنها من مصلحة أمننا القومى العمل معا، خاصة فى ضوء تغيير توازن القوى العالمى مع أمثال الصين وروسيا الأكثر حزمًا".
وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو أخبر حركة "طالبان" أنهم يتوقعون منهم تقديم ممر آمن لتمكين الأشخاص من الوصول إلى المطار، خلال عمل الدول والمنظمات من بينها الحلف الأطلسى من أجل إجلاء الأشخاص من أفغانستان، حيث يحاول الأفغان الفرار من البلاد.
ولفت ستولتنبرج إلى أنه يوجد نحو 800 فرد مدنى من الناتو فى المطار يقدمون خدمات دقيقة مثل مراقبة الحركة الجوية، والاتصالات، وخدمات أساسية أخرى للتأكد من إمكانية عمل المطار، مؤكدًا أن دبلوماسيى الناتو وجهات اتصال تكتيكية أخرى تعمل جاهدة لمساعدة الأشخاص الوصول إلى المطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: مستحيل سياسيا للحلفاء الاستمرار فى أفغانستان بعد خروج أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.