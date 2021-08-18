فيديو.. مصر تبدأ في تركيب توربينات سد غوليوس نيريري بتنزانيا

نشرت شركة "المقاولون العرب"، كبرى شركات الإنشاء في مصر، شريط فيديو يظهر مشاركتها في تركيب الأجزاء التوربينية بسد "غوليوس نيريري" في تنزانيا.

وتقول "المقاولون العرب" إن المساهمة المصرية في بناء السد يتجسد في "التحالف المصري" الذي يضم إلى جانبها "السويدي إليكتريك"، كما تشرف الحكومة المصرية على هذه المساهمة.

وضم الفيديو مشاهد متعددة من أعمال البناء والتشييد التي تسير على قدم وساق في هذا السد.

وكتبت "المقاولون العرب" على صفحتها الموثوقة في "فيسبوك": البدء في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة غوليوس نيريري الكهرومائية بدولة تنزانيا، والذي ينفذه التحالف المصري "المقاولون العرب والسويدى إليكتريك".

وتبلغ تكلفة إنشاء السد 3 مليارات دولار، ومهمته الأساسية إنتاج كهرباء بمقدار أكثر من 200 ميغا واط، ويقع السد على نهر فيغوري.

وتقع تنزانيا شرقي القارة الإفريقية، أما السد فيقع في منطقة موروغورو شرقي البلاد.

ويضطلع السد أيضا بمهمة الحد من مخاطر الفيضانات والسيول.

وترى مصر في مشاركتها ببناء هذا السد نموذجا ورمزا للتعاون وبناء جسور الصداقة مع الدول الإفريقية.