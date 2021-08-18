إصدار رخصة القيادة السعودية وشروط وخطوات الحصول عليها

إصدار رخصة القيادة السعودية لعام 2021م حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة بالمملكة ويبحث أيضاً العديد من المواطنين والمواطنات السعوديين عن معرفة أهم خطوات الحصول على رخصة القيادة وأهم الشروط الموضوعة من قبل الحكومة السعودية من أجل الحصول عليها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الشروط وطريقة التقديم.

إصدار رخصة القيادة السعودية 2021م

من أجل أن يحصل المتقدم على رخصة القيادة السعودية وتكون صالحة لابد أن يجتاز المتقدم الإختبار النظري وأيضاً لابد أن يجتاز التدريب كذلك من أجل الحصول على الرخصة لابد من توافر الشروط التالية:

18 عام هو الحد الأدنى لعمر المتقدم بطلب الحصول على رخصة القيادة السعودية.

يشترط أيضاً أن يقدم المتقدم كشف طبي غير منتهية.

كذلك لابد من تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم.

لابد كذلك من تقديم 6 صور شمسية مقاس 6*4.

يشترط أيضاً دفع الرسوم المطلوبة.

كذلك يقدم المتقدم ملف لحفظ الوثائق.

طريقة التقديم لرخصة القيادة السعودية

لقد سهلت الحكومة السعودية إجراءات وطريقة إصدار رخصة القيادة السعودية فعلى المتقدم إتباع الخطوات التالية:

على المتقدم اختيار إحدى مدارس تعليم القيادة بالمملكة ثم الاشتراك في دروس القيادة.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة داخل نموذج التسجيل.

عندما يتم قبول الطلب سوف تصل للمتقدم رسالة على هاتفه.

لابد أن يجتاز المتقدم الإختبار النظري وأيضاً اجتياز اختبار القيادة.

ومن أجل أن يتابع المتقاعد طلب الحصول على رخصة القيادة السعودية يتم من خلال التسجيل في نظام أبشر.

ولمعرفة المزيد يتم الدخول على رابط إصدار رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية.

معلومات حول خدمة إصدار رخصة القيادة السعودية

خدمة رخصة القيادة السعودية متوفرة في المملكة العربية السعودية للمواطن السعودي وأيضاً المقيم داخل أراضي المملكة وربما تصل قيمة رسوم الخدمة إلى 200 ريال سعودي وكذلك يتم تقديم خدمة إصدار رخصة القيادة السعودية من خلال مراكز الخدمة وأيضاً من خلال البوابة الإلكترونية للجهة وتقدم الحكومة بالمملكة العربية السعودية كل ذلك من أجل مساعدة المواطنين وتسهيل إجراءات وطريقة إصدار رخصة القيادة السعودية بنجاح بالمملكة العربية السعودية.