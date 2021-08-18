متي ينزل الايفون الوردي و كم سعر و مواصفات هاتف iphone 13 pro في السعودية

متي ينزل الايفون الوردي ، جوال ايفون 13 برو الجديد وموعد طرحة باسوأق المملكة العربية السعودية ، حيث تعمل شركة ابل العالمية باقصي جهد لديها أستعدادا لطرح جوال iphone 13 pro لأن الشركة تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ، في ذلك الفترة نتيجة أنتشار وباء كورونا المستجد في جيع أنحاء العالم ،كذلك تواجة الشركة تحديات في كيفية تسويق سلسة الجوالات الجديدة المكونة من أربعة طرازات مختلفين وهما ايفون 13 ميني ، ايفون 13 برو ماكس ، ايفون 13 ، وجوال ايفون 13 برو الذي سوف يتم الإعلان عنهم وطرحهم للأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة .

كذلك يحتوي الجوال الجديد علي الكثير من المزايا الذي سنقوم بعرضها إليكم بعد قليل ، أهم ذلك المميزات أن الجوال يدعم جميع شبكات الهاتف المحمول بمختلف الأجيال ، يأتي الجوال بإجدد انوأع المعالجات من قبل شركة أبل وهو Apple A15 Bionic ، ومن خلال موقع ثقفني اليوم سنقدم لكم موعد طرح جوال ايفون الوردي ، وأهم مميزاتة وأسعارة تابعوا .

متي ينزل الايفون الوردي الجديد

لقد قام الكثير من المصادر علي مختلف مواقع الأنترنت بطرح تسريبات حول ، موعد نزول الايفون الوردي الجديد ولكن أطلقت شركة أبل العالمية بإعلان بيان يؤكد علي موعد نزول ايفون 13 برو الوردي ، الذي سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة بالتحديد سوف يتم عرضة في اسوأق الممكلة العربية السعودية خلال بدء شهر نوفمبر القادم من عام 2021 ، كذلك يبحث الكثير عن هذا الجوال لما به من مميزات عديدة وهذه المميزات سنقوم بارفاقة لكم في الفقرة القادمة .

قد يصل وزن الجوال 225 جرام وهذا وزن جيد للغاية عند الأستخدام .

يوجد في هذا الجوال معالج قوي ، حيث يعتبر أحدث معالجات التي تم أطلقها من قبل شركة آبل ، وهومن انوع Apple A15 Bionic سداسة النواة ، تص دقته إلي 5 نانو متر.

وهومن انوع Apple A15 Bionic سداسة النواة ، تص دقته إلي 5 نانو متر. كذلك يوجد في جوال ايفون 13 برو الجديد ،أحدث معالجات الرسومات من نوع Apple GPU .

الجديد ،أحدث معالجات الرسومات من نوع . يوجد به خاصية الشحن السريع تصل إلي 20 وات باعلي سرعة شحن.

طول جوال ابفون 13 بروالجديد يصل إلي 160.8 وعرضة 78.1 ملم.

يصل إلي 160.8 وعرضة 78.1 ملم. سوف يتم طرح الجهازفي الأسواق بمجموعة مختلفة من الألوان ، وهما اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأسود والأزرق واللون الوردي.

كذلك سيطرح جوال iPhone 13 Pro ، بثلاثة فئات مختلفة من حيث حجم الذاكرة الداخلية ، الأولى يصل حجمها إلي 128 جيجابايت، والثانية بسعة تخزين تصل إلي 256 جيجابايت، والثالثة 512 جيجابايت.

، بثلاثة فئات مختلفة من حيث حجم الذاكرة الداخلية ، الأولى يصل حجمها إلي 128 جيجابايت، والثانية بسعة تخزين تصل إلي 256 جيجابايت، والثالثة 512 جيجابايت. يأتي الجوال بظام تشغيل IOS 15 .

. يوجد بالجوال مكبر صوت نوع استيريو لمنع الضوضاء أثناء الأستخدام.

تصل سعة بطارية جوال iphone 13 pro 3700 مللي أمبير، من نوع ليثيون أيون الذي يكون غير قابل للإزالة من مكانها.

3700 مللي أمبير، من نوع ليثيون أيون الذي يكون غير قابل للإزالة من مكانها. يدعم الجوال جميع الشبكات مثل أل 2g وأيضا يدعم شبكات أل 3g و 4g و 5g.

قد تبلغ مدة تشغيل الموسيقى علي الجوال تصل إلي لمدة 80 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة دون حدوث فصل.

يتميز ايفون 13 برو الوردي بإنة يححتوي علي ، ذاكرة عشوائية تل سعتها إلي 6 جيجابايت، ولكن لا يدعم الجوال أي ذاكرة خاريجية المعروف بكارت الميموري .

يوجده بالجوال أستخدام البلوتوث.

يدعم تشغيل عدد شريحة واحدة.

سعر جوال ايفون 13 برو في أسواق المملكة العربية السعودية قد يصل إلي 5000 ريال سعودي . سيتم طرح جوال ايفون 13 برو في الأسواق العالمية بسعريصل إلي 1600 دولار أمريكي. كذلك سوف يكون سعر الجوال الايفون الوردي في الأسواق المصرية يصل إلي 25.000 جنية مصري فقط.

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لقد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قومنا من خلالها ، بعرض متي ينزل الايفون الوردي كذلك أهم مميزات وأسعارة بمختلف الأسواق ، نتتمني أن نكون قد افدناكم .