إحباط في صفوف الحزب الديمقراطي عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 

قال موقع The Hill الأمريكي إن الرئيس جو بايدن في خضم أولى أزماته غير المتوقعة، حيث حولت المشاهد الفوضوية في أفغانستان قراره إنهاء الحرب التي استمرت 20 عاما، إلى كارثة.
وأشار الموقع في تقرير إلى وجود "حالة من الإحباط" في صفوف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
ونقل الموقع عن عضو ديمقراطي في الكونغرس طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "أشعر بالحيرة والإحباط، وعندما تحدثت إلى الكثير من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، تبين لي أنهم يشعرون بالشيء نفسه".
أعرب عضو مجلس النواب عن دعمه لقرار بايدن الأساسي بالانسحاب لكنه قال إن "المشاهد وحشية وليس هناك عذر لوزارة الدفاع أو وزارة الخارجية في إفساد عمليات الإجلاء".
بدوره، وصف النائب الديمقراطي سيث مولتون الوضع بأنه "كارثة كان يمكن تجنبها".
أما النائب الديمقراطي جيم لانجيفين، فوصف ما كان يحدث بأنه "كارثة"، وقال: "هذا الإهمال كان مساويا لمسار الإدارة السابقة. أشعر بخيبة أمل".
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