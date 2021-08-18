الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه على أوضاع النساء فى أفغانستان

جاء ذلك فى بيان مشترك أصدره الاتحاد الأوروبى، ووقع عليه كل من: (ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وهندوراس وجواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراجواى والسنغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم حول أوضاع النساء والفتيات فى أفغانستان عقب التطورات الأخيرة التى شهدتها البلاد وسقوطها تحت سيطرة حركة طالبان.
وأكد البيان أن النساء والفتيات الأفغانيات تستحق، مثل كل الشعب الأفغانى، العيش فى أمان وأمن وكرامة، مشددًا على ضرورة منع أى شكل من أشكال التمييز وسوء المعاملة، وعلى أن المجتمع الدولى على استعداد لمساعدتهم بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان سماع أصواتهم.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى سيراقب عن كثب كيف تضمن أى حكومة مستقبلية الحقوق والحريات التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات فى أفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية.
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