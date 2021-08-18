بيان "مقلق" لطالبان.. تزويج فتيات بعمر 15 عاما من المقاتلين

قصص "مروعة" بدأت بالتداول في أفغانستان، رواها شهود، عن مقاتلي طالبان وهم يتصيدون فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما، من أجل الزواج بالإكراه، بحسب صحيفة أميركية.

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شخصية بارزة في طالبان أمرت بتزويج جميع الفتيات فوق سن 15 عاما، والأرامل الأصغر من 45 عاما، من مقاتلي طالبان.

وفي بيان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صادر عن "هيئة طالبان الثقافية"، أمرت الحركة جميع المدن التي أصبحت تحت حكمها، بتوفير الفتيات للمقاتلين.

وجاء في البيان المنتشرة صورته: " يجب على جميع الأئمة والملالي في المناطق التي تم السيطرة عليها توفير قائمة بأسماء جميع الفتيات فوق سن 15 عاما، والأرامل الأصغر من 45 عاما، كي يتم تزويجهم من مقاتلي طالبان".

ووفقا لموقع "ذا كونفرزيشن"، فأن البيان كان قد صدر في يوليو الماضي، عندما استولت الحركة على محافظتي بادخشان وتخار.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، أكد رجل أفغاني للصحيفة إنه استُدعي بعد ذلك لتسليم ابنته البالغة من العمر 15 عاما، وأنه فر بعدها إلى العاصمة كابل، قادما من المناطق الشمالية.

وقالت خالدة يولتشي، 23 عاما، وهي فتاة أفغانية، إن والدها أمرها بالهروب من بلدتهم ميمانة، لأنه كان يخشى أن يأخذها المسلحون عندما اقتحموا المنطقة الأسبوع الماضي.

وذكرت الشابة الأفغانية أنها خطبت أحد أقاربها، على أمل أن يحميها هذا الأمر من الزواج من المقاتلين.

وبالرغم من كل ذلك، أكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن كل الأنباء حول سوء معاملة النساء "غير صحيحة".

وأشار مجاهد إلى أن المرأة "سيكون لها دور فعال في المجتمع الأفغاني"، تحت حكم طالبان.